Un visore, una connessione a internet e la possibilità di far entrare (letteralmente) la NBA dentro casa propria: questa una delle idee a cui si sta guardando per sopperire alla mancanza di pubblico. Un’esperienza particolare, in attesa di poter tornare tutti insieme sugli spalti

Salvata una stagione, ora bisogna pensare alla prossima. I circa 180 milioni di dollari spesi dalla NBA per creare la “bolla” di Orlando si sono rivelati il miglior investimento possibile per cercare di limitare le perdite causate dalla pandemia globale. Un danno potenziale quantificabile in circa un miliardo e mezzo di dollari. Il commissioner Adam Silver auspica il ritorno degli spettatori nelle arene, ma la situazione in questo momento non lascia molto spazio all’ottimismo. Il desiderio di rivedere le tribune piene si scontra con il numero dei casi - quasi nove milioni - e dei decessi – 226mila - causati dal Covid-19 negli Stati Uniti. L’emergenza sanitaria è quasi dappertutto anche emergenza economica e la NBA non rappresenta un’isola felice. Circa il 40% delle entrate è rappresentato dal denaro che ad ogni partita i tifosi spendono nelle arene. Biglietti, bibite, cappellini, etc. Niente tifosi, niente soldi. Ecco perché la Lega ha deciso di puntare sulla tecnologia. Il ragionamento probabilmente è stato questo: se gli appassionati non possono affollare le tribune, facciamo in modo che perlomeno affollino il divano di casa. Come? Grazie ad una “virtual fan experience” ancora più marcata: tifosi virtuali al posto dei tifosi reali, in attesa di tempi migliori.