L’opzione Dallas per Danilo Gallinari

Per il Gallo – che ha già dichiarato di voler giocare in una squadra in grado di puntare al titolo — Dallas rappresenterebbe la quinta tappa della sua carriera NBA, dopo New York, Denver, Los Angeles (sponda Clippers) e Oklahoma City. “Where to next?”, “Prossima destinazione?”, aveva scritto Gallinari su Twitter lo scorso 20 ottobre per commentare una foto che lo ritraeva con una maglia ancora priva del nome di una squadra. Un modo per dire “ancora non so dove giocherò, si tratta solo di aspettare”. Per il Gallo la possibilità di trasferirsi in Texas non rappresenta una novità assoluta. Il proprietario della franchigia Mark Cuban aveva già rivelato lo scorso febbraio di essere stato a un passo dal portare a Dallas un giocatore di cui aveva preferito non fare il nome, un giocatore che – secondo quanto dichiarato da Cuban - aveva preferito esplorare le possibilità offerte dalla free agency invece di accettare il trasferimento ai Mavs firmando una estensione contrattuale. Il giocatore di cui parlava Cuban – con ogni probabilità, secondo quanto scritto dal Morning News – era Danilo Gallinari. Le strade potrebbero incrociarsi di nuovo?