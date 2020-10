Che Danilo Gallinari non avrebbe proseguito la sua avventura agli Oklahoma City Thunder era chiaro ormai già da diverso tempo. Ma ora è il diretto interessato a chiedere ai suoi followers quale sarà il suo futuro: in un post sui social, il Gallo ha pubblicato una sua foto senza maglia e quattro immagini di lui con le quattro divise indossate in carriera, da New York a Denver fino a L.A. Clippers e OKC. Il testo poi è significativo: "Where to next?", dove sarà la prossima fermata? Quella che si avvicina sarà una free agency molto importante per il Gallo, che a 32 anni compiuti vorrebbe cercare l'ultimo contratto "pesante" della carriera, capitalizzando su una grande stagione in maglia Thunder. Il contesto di questo mercato, in cui la pandemia comunque avrà un suo peso, rende però complicato trovare una squadra con lo spazio salariale necessario per accontentare le sue richieste: ecco allora che la sua decisione potrebbe virare verso un contratto meno remunerativo, ma che gli possa permettere di competere per il titolo subito, cosa che non ha potuto fare in carriera. A febbraio i Miami Heat si erano fatti avanti in maniera concreta, oggi sono reduci dalle Finals NBA: può essere Miami la prossima destinazione del Gallo? Lo scopriremo solo tra un mese, quando si aprirà (tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre) il mercato dei free agent NBA.