Juventus contro Barcellona sarebbe stato l’ennesimo confronto tra due dei più grandi giocatori di sempre come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, se solo la positività al COVID-19 di CR7 non lo avesse costretto a dare forfait. Ma il dibattito su chi sia il GOAT, almeno secondo una persona, è già concluso da tempo: “Messi è testa e spalle migliore di chiunque altro” è stata l’autorevole opinione espressa da Steve Nash in un intervento televisivo per l’emittente che trasmette le partite dei Brooklyn Nets, la squadra di cui è diventato allenatore qualche settimana fa. Parole che forse non faranno piacere ai tanti tifosi di CR7 in giro per il mondo, ma che di sicuro arrivano da un grande appassionato di calcio come Nash, che non ha mai nascosto la sua passione per la palla tra i piedi (anzi, a volte è sembrata pure superiore a quella per la pallacanestro, come dopo la rimonta del Tottenham ai danni dell’Ajax). In ogni caso, alla sfida tra Juventus e Barcellona mancherà un protagonista fondamentale, ma ci sarà comunque grande spettacolo in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle 21.