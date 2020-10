“Credo che fosse circa mezzanotte, anche più tardi, quando Chris Paul, LeBron James, Carmelo Anthony (e se non ricordo male anche Russell Westbrook), mi hanno telefonato per chiedermi consiglio”. Inizia così il racconto di Barack Obama, ospite di “The Shop” - la trasmissione tenuta e prodotta da LeBron James, in cui il n°23 dei Lakers si racconta facendo da padrone di casa con ospiti sempre di primissimo livello. A pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti, non poteva esserci parere più autorevole da ascoltare se non quello dell’ex presidente USA - amico di James e protagonista la scorsa estate di uno dei passaggi più delicati della stagione NBA appena conclusa. Dopo la decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo in gara-5 contro gli Orlando Magic per protestare a seguito del ferimento di Jacob Blake - uomo afroamericano colpito ripetutamente dalla polizia in Wisconsin - la NBA si è ritrovata a un bivio, con i giocatori sul piede di guerra, ma non in grado di elaborare una strategia per il futuro. Il n°23 dei Lakers a quel punto non ha avuto dubbi: “Sentiamo il parere di Obama”. “Le proteste sono utili per attirare attenzione, certo, per creare un momento di rottura, ma la potenza che la NBA garantisce ai giocatori mi ha portato a suggerire a tutti di sfruttare lo spazio a disposizione per fare delle richieste specifiche. Sapevamo bene che non era un caso, ma una prassi, che sarebbero state colpite altre persone. Di continuo. Per quello ho detto a LeBron e gli altri: create un ufficio, un riferimento fisico che può lavorare 365 giorni l’anno a queste problematiche e rendere meno frequenti degli incidenti come quello capitato a Jacob Blake”.