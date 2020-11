Chi sono i Weems, Brandon ed Ericka

Se la missione di Ericka Weens era prendersi cura dei bambini (in un centro a West Akron), suo fratello Brandon — dopo una carriera collegiale minore — era entrato a far parte dell’organizzazione dei Cavs nel 2015 come scout proprio del mondo NCAA, prima di essere promosso a direttore dello scouting nel 2017: “Come organizzazione siamo tremendamente rattristiti dalla recente scomparsa della sorella di Brandon, Ericka”, sono le parole del general manager della franchigia dell’Ohio, Koby Altman, che dopo le sentite condoglianze promette: “Resteremo accanto a Brnadon in questo difficile momento e daremo assistenza e risorse per far sì che Ericka abbia giustizia”. Al momento la polizia di Akron non ha fermato nessuno per l’omicidio e non ha identificato nessun sospetto.