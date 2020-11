“Sono usciti i nomi di diverse franchigie, anche se la vera notizia è che dalle indiscrezioni che circolano sembra che Russell Westbrook sia potenzialmente sul mercato. Il n°0 dei Rockets è un giocatore per il quale poter avanzare un’offerta”: questa l’indiscrezione raccontata di Kevin O’Connor di The Ringer che ha scatenato le fantasie di cronisti e tifosi. Il giornalista ha sottolineato che, stando a diverse fonti affidabili da lui interpellate, sia i Clippers che i Knicks sarebbero pronte ad avanzare un’offerta per metterlo sotto contratto. Situazioni diametralmente opposte a livello non solo di offerta, ma anche di prospettive sul parquet: a Los Angeles dovrebbero fare i salti mortali per far rientrare il contratto di Westbrook - a che pro? Si domandano in molti - senza ottenere in realtà grandi garanzie di resa e intaccando la profondità di un roster che ne resterebbe fortemente ridotto. A New York invece lo scenario è ben diverso: dopo il calo e l’addio di Carmelo Anthony, sono anni che il pubblico del Madison Square Garden attende un giocatore del carisma e della personalità di Westbrook. Potendo scegliere, il n°0 dei Rockets non avrebbe dubbi, optando per Los Angeles con la consapevolezza di poter vincere quel titolo NBA che manca all’appello nella sua carriera. Ma a livello di fascino, di carisma, di leadership indiscussa, i Knicks potrebbero rappresentare l’ultima gloriosa tappa della sua carriera. Una decisione che probabilmente non dipenderà da lui, ma da chi avanzerà l’offerta migliore: la notizia al momento è che, volendo, si può arrivare a Russell Westbrook. Chi è disposto a offrire di più?