La fonte è ESPN, la più autorevole di tutte, che ha aspettato l’ufficialità dell’accordo sulle nuove date d’inizio del mercato prima di raccontare un’indiscrezione che non era filtrata nei giorni scorsi: i Phoenix Suns hanno individuato in Chris Paul il giocatore ideale da aggiungere a un roster giovane e di talento per provare a completare il proprio percorso di crescita. Gli incontri vanno ormai avanti da giorni, anche se un accordo non appare ancora imminente. Da parte di OKC, raccontano i giornalisti di ESPN, c’è la volontà di lavorare a uno scambio come già accaduto la scorsa stagione con Paul George e Russell Westbrook - trade dalle quali i Thunder hanno dimostrato di poter e saper trarre vantaggio, portando avanti il percorso di rebuilding della squadra senza essere costretti a perdere a ogni costo. Dall’altro lato invece Phoenix, dopo l’inutile 8-0 raccolto nella bolla di Orlando, va a caccia di conferme e soprattutto di un giocatore che permetta alla squadra di tornare competitiva per un posto ai playoff. Con oltre 20 milioni di spazio salariale a disposizione, in Arizona si potrebbe dunque pensare non solo di mettere in piedi una trade per Paul - di cui non si conoscono i dettagli - ma anche di aggiungere un free agent di a un gruppo che può già contare sui vari Devin Booker e Deandre Ayton. Il modo migliore per massimizzare l’investimento da 230 milioni di dollari di rinnovamento della Talking Stick Resort Arena: in attesa che i tifosi possano tornare a riempire gli spalti, i Suns faranno di tutto per mettere insieme la squadra più competitiva possibile.