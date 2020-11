Al momento sono poche (se non nulle) le offerte per il n°0 dei Rockets - situazione ideale per chi, come i New York Knicks, vorrebbe aggiungere al roster un All-Star come Westbrook, senza però dover rinunciare a giovani talenti o asset al Draft per il futuro

I 130 milioni di dollari previsti dal contratto di Westbrook nei prossimi tre anni sono tanti. Forse troppi, visto l’inevitabile calo di rendimento di un giocatore controverso, ma dall’apporto indiscutibile nell’ultimo decennio. Il n°0 dei Rockets è diventato il giocatore più chiacchierato degli ultimi giorni, da quando ha chiesto alla dirigenza di Houston di andare via. La lunga fila di offerte e di proposte che alcuni si sarebbero aspettati però, non si è materializzata: soltanto Charlotte ha fatto filtrare ufficialmente il suo interesse, ma la squadra di Michael Jordan non garantisce né l’opportunità di competere per il titolo, né il blasone e l’attenzione dato da una grande franchigia. Quello insomma su cui possono contare i New York Knicks, inseriti sin da subito nella short list delle squadre da monitorare, i quali però hanno manifestato in parte freddezza, distanza e raziocinio. Un atteggiamento poco consono ai blu-arancio, di solito pronti a spendere cifre folli e a offrire contratti fuori scala al primo potenziale All-Star disponibile. Leon Rose invece, il nuovo GM di New York, vuole fare le cose con attenzione: la mancanza di offerte infatti al momento pone i Knicks in una paradossale posizione di forza. “O da noi, o nulla”, sembra essere il messaggio lanciato dalla franchigia di New York, che spera così di non dover rinunciare ai migliori giovani talenti in squadra, né a scelte al Draft. Mantenere i vari RJ Barrett e Mitchell Robinson in gruppo, aggiungendo un campione come Westbrook, potrebbe essere l’occasione per fare un primo deciso passo in avanti a livello di risultati.