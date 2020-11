Il mercato degli scambi si aprirà ufficialmente solo lunedì alle 18 italiane, ma in NBA c’è già molto movimento. Dopo la notizia che Russell Westbrook ha chiesto di essere ceduto dagli Houston Rockets, anche James Harden non sembra così sicuro di rimanere come sembrava qualche giorno fa. A riportarlo è ESPN, che racconta come l’MVP del 2018 stia “considerando il suo incerto futuro con la franchigia”, convinto che in Texas non ci siano più le possibilità di competere per il titolo NBA. Harden avrebbe considerato la possibilità di spingere per uno scambio prima che il suo contratto scada nel 2022 e in cima alla sua lista delle destinazioni possibili ci sarebbero nientemeno che i Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving. Di entrambi è già stato compagno di squadra: con il primo a Oklahoma City nei suoi primi tre anni di carriera; del secondo ai Mondiali di Spagna del 2014 con la nazionale statunitense. L’idea di tornare a giocare assieme, secondo quanto raccontato, sarebbe emersa durante gli allenamenti in off-season di Harden e Durant a Los Angeles, con i due che sono rimasti amici dopo gli anni passati insieme ai Thunder. E a Brooklyn il "Barba" ritroverebbe anche Mike D'Antoni, diventato nel frattempo assistente di Steve Nash sulla panchina dei bianconeri.