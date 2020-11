I Los Angeles Lakers hanno deciso di non aspettare le mosse degli avversari e di muoversi con anticipo, piazzando il primo colpo sul mercato degli scambi per portare a casa Dennis Schröder. Per arrivare al playmaker tedesco i campioni in carica hanno deciso di sacrificare la scelta numero 28 al Draft e l’esperienza di Danny Green, tre volte campione NBA che — prima di crollare a livello di percentuali nei playoff — era considerato un membro chiave della rotazione in ala, potendo marcare più ruoli e punendo sugli scarichi di LeBron James ed Anthony Davis. Il suo contratto in scadenza da 15 milioni era però la pedina di scambio più facile da muovere e i Lakers sembrano aver già individuato il suo sostituto in Wesley Matthews. Secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times, il veterano avrebbe deciso di rinunciare alla player option in suo favore per rimanere ai Milwaukee Bucks, ripresentandosi sul mercato dei free agent con l’intenzione di unirsi ai Lakers, dove potrebbe anche partire titolare insieme a Kentavious Caldwell-Pope (se rifirmerà) e fornire quei centimetri che Schröder non è in grado di garantire. Il 34enne porta in dote solide percentuali da tre punti (36.4% nell’ultima stagione ai Bucks, 38.1% in carriera) e tutta la sua esperienza di 11 anni di NBA alle spalle, per quanto non sia più il difensore perimetrale nei suoi primi anni a Portland (complice anche la rottura del tendine d’Achille nel 2015). Per un giocatore al minimo salariale, però, non si può sperare di trovare molto di meglio: la speranza è che le percentuali lo assistano anche ai playoff (39.5% in 10 partite con Milwaukee) a differenza di quanto capitato a Green.