A poche ore dall’inizio ufficiale del mercato NBA, la squadra di Los Angeles è vicinissima all’accordo con i Thunder per portare in gialloviola il giocatore tedesco di OKC. In cambio i Lakers sono pronti a rinunciare alla scelta n°28 al prossimo Draft, oltre che a Danny Green - fresco di vittoria del titolo, ma deludente durante i playoff

Sono i Lakers a inaugurare questa nuova sessione di mercato, piazzando un colpo a sorpresa e dimostrando così sin da subito l’intenzione di allungare la rotazione e di rinnovare un roster pronto a dare nuovamente la caccia al titolo. È Dennis Schroder il giocatore su cui i gialloviola hanno deciso di mettere le mani, portando a termine una trattativa che appare già in dirittura d’arrivo e pronta a essere ufficializzata nelle prossime ore: la point guard tedesca ha giocato un'ottima stagione in uscita dalla panchina con OKC, dimostrando di poter avere impatto, oltre che garantendo una versatilità che ai Lakers è mancata nella scorsa stagione in quel ruolo. Ai Thunder in cambio all’interno della trade arriveranno Danny Green - titolare con i gialloviola nella ricorsa al titolo, ma al di sotto delle aspettative soprattutto a livello offensivo e dall’arco nella cavalcata playoff che ha portato i Lakers al successo contro Miami il mese scorso. A questo i Lakers aggiungeranno anche la scelta n°28 al Draft del prossimo 18 novembre, aumentando così il bottino di chiamate a disposizione della franchigia di Oklahoma City - in piena fase di rebuilding e ben disposta a liberarsi del contratto da 15.5 milioni di dollari previsti per la prossima stagione di Schroder. Con i suoi 19 punti di media in oltre 30 minuti d’utilizzo a gara in corso, il n°17 di OKC è pronto a diventare sin da subito il terzo violino dei Lakers e il supporto necessario a livello realizzativo di cui i gialloviola sapevano di avere bisogno per continuare a essere competitivi ad altissimo livello. Un primo colpo di mercato, l’inizio di una sessione che potrebbe regalare un bel po’ di sorprese.