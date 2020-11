I New York Knicks hanno deciso di rinunciare a sei giocatori per creare oltre 40 milioni di spazio salariale, con il quale intendono dare la caccia a Gordon Hayward — che ha rinunciato a 34.1 milioni di dollari per uscire dal suo contratto con i Boston Celtics. Ai Knicks arriva anche Ed Davis dagli Utah Jazz

È tempo di grandi movimenti in casa New York Knicks. Dopo aver scelto Obi Toppin e Immanuel Quickley al Draft, la dirigenza guidata da Leon Rose ha provveduto a fare un po’ di pulizia all’interno del roster, sconfessando quanto fatto solo un anno fa dai loro predecessori. Sono ben sei i giocatori che non torneranno per la prossima stagione: i Knicks hanno infatti annunciato di aver tagliato Taj Gibson, Elfrid Payton, Wayne Ellington e il two-way Kenny Wooten, e di non aver esercitato le opzioni per i contratti di Bobby Portis (da 15.75 milioni) e di Theo Pinson (1.7 milioni). In questo modo la franchigia avrà a disposizione più di 40 milioni in spazio salariale per aggiungere free agent al roster, e sembra già aver individuato il suo obiettivo principale: Gordon Hayward.