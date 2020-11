Tra compagni di squadra e avversari, Andre Iguodala ha davvero l’imbarazzo della scelta: tanti i campioni che sono scesi in campo al suo fianco, che gli hanno permesso di dominare la lega per un lustro ai Golden State Warriors. Sia Steph Curry che Kevin Durant, nel momento in cui hanno scelto di giocare insieme, hanno sacrificato in parte il loro gioco per ambire a un obiettivo più grande del riconoscimento personale: il titolo NBA. Inevitabile quindi che dopo una stagione di transizione e di infortuni come quella appena conclusa, in molti ipotizzino da parte di entrambi una vera e propria esplosione sul parquet: la voglia è quella di tornare ad affermare la propria posizione all’interno della Lega, di far capire a tutti di essere i migliori. È così che la vede anche Iguodala, che ben conosce entrambi e che non ha dubbi nel fare il suo pronostico: “Curry farà una grande stagione, ma io punto di su KD: punterei su di lui per il titolo di MVP”. A Brooklyn non vedono l’ora che queste parole trovino una conferma sul parquet, sognando al tempo stesso di mettergli di fianco non solo Kyrie Irving, ma anche un altro giocatore in grado di fare canestro come James Harden. Staremo a vedere, nel frattempo conviene prendere appunti: Kevin Durant potrebbe regalare un bel po’ di soddisfazioni.