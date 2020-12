Era uno dei campioni NBA rimasti in attesa di un’offerta, consapevole che il suo turno sarebbe arrivato prima o poi: Jared Dudley tornerà a vestire la maglia dei Lakers per un’altra stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di veterano in spogliatoio e di supporto vocale, prima ancora che di giocatore in grado di incidere sul parquet. A Los Angeles sono ancora con il fiato sospeso in attesa di capire quale sarà la formula e la tipologia contrattuale del rinnovo di Anthony Davis - che nessuno al momento mette in discussione - ma nel frattempo i gialloviola stanno definendo nei dettagli un roster ormai praticamente completato. Dudley ha firmato un contratto da 2.6 milioni di dollari per un anno - il minimo salariale per un giocatore con la sua anzianità in NBA - annunciato poi via social con la celebre frase spedita da Michael Jordan via fax nel 1995: “I’m back”, da leggere con la voce del n°23 dei Bulls, come sottolineato tra parentesi dal tweet del diretto interessato. Le cifre del suo impatto sul parquet nella passata stagione sono irrisorie (1.5 punti in 8 minuti di media di utilizzo), ma quel 42.9% dalla lunga distanza resta un’assicurazione alla quale i Lakers potranno rivolgersi in caso di necessità. Un giocatore necessario per altri motivi, per ragioni motivazionali e non solo: uno di quelli su cui conviene puntare a basso costo. Un investimento che i campioni NBA in carica non potevano non fare.