Dovevano iniziare ieri gli allenamenti individuali per i Golden State Warriors, primo step in preparazione alla nuova stagione, e invece il via al training camp (in attesa delle sessioni di gruppo, non prima di lunedì prossimo) è stato rimandato di 24 ore, a oggi. Il motivo? Lo ha comunicato il general manager della squadra Bob Myers: “Due giocatori sono risultati positivi al coronavirus”. Gli Warriors hanno scelto di non divulgare l’identità dei giocatori in oggetto, ma le prime positività hanno riportato in primissimo piano un argomento che rimane delicato: l’impatto del Covid-19 sulla stagione che va a partire. “Risposte? La verità è che nessuno ha delle risposte a queste domande”, ha ammesso lo stesso Myers. Il memo da 134 pagine distribuito dalla NBA alle 30 squadre dovrebbe fornirne alcune, almeno sul modus operandi pensato dalla lega per affrontare un campionato che gioco forza sarà anche quest’anno particolare. Per i giocatori degli Warriors risultati positivi, ora, il ritorno all’attività — e poi in gruppo — sarà ammesso solo dopo due test negativi consecutivi, a distanza di 24 ore.