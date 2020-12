LeBron James compirà 36 anni una settimana dopo il via della nuova stagione, ma ogni inizio è sempre come fosse la prima volta. Ancor meglio se da campione NBA in carica , un titolo che la superstar dei Lakers sembra non aver nessuna intenzione di cedere: “ Possiamo ripeterci, possiamo assolutamente vincere ancora , è molto chiaro ai miei occhi”, ha detto intervenendo a Road Trippin’, il podcast di due suoi ex compagni ai Cavs come Richard Jefferson e Channing Frye, insieme ad Allie Clifton. “ La cosa più importante? La salute, star bene , lontani dagli infortuni. E quindi la fortuna , quella di poter restare sani per tutto il corso della stagione”. Lo sa bene LeBron, la cui prima annata in gialloviola è deragliata proprio per colpa del suo infortunio il giorno di Natale, nella gara contro gli Warriors. A Natale 2020 — due anni dopo — i suoi Lakers saranno ancora in campo (contro Luka Doncic e i Mavs) , e James sembra soddisfatto del roster su cui può contare per difendere il titolo vinto nella bolla.

leggi anche

Schroder non ha dubbi: “Voglio fare il titolare”

Detto addio a qualche compagno (“Che abbiano giocato zero o 35/40 minuti, quando vinci un titolo assieme qualcosa ti lega per sempre”, ha detto ricordando i Danny Green, Rajon Rondo, Dwight Howard e JaVale McGee, non più a Los Angeles), il n°23 dei Lakers ha solo parole positive per i nuovi arrivati. “Ci siamo ringiovaniti. Abbiamo preso una point guard di 27 anni come Schroder; ha 27 anni anche Trezz [Montrezl Harrell], che l’anno scorso ha vinto il premio di sesto uomo dell’anno NBA. E poi c’è Marc Gasol, uno che in passato è stato il miglior difensore NBA, uno dall’altissimo quoziente di intelligenza cestistico: io lo so bene, per tutte le volte che l’ho affrontato non solo nella NBA ma anche sfidando la sua nazionale spagnola”. E proprio parlando di Gasol, elogiato Marc LeBron non chiude la porta al ritorno di Pau, per una chiusura di carriera da libro cuore: “Vedremo, può essere… perché no? Vedremo”, le sue incoraggianti parole.