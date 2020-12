Per il momento è solo un’indiscrezione, seppur proveniente da una fonte super affidabile come Shams Charamia (che però twitta “tentative”, sottolineando come non ci siano ancora nulla di ufficiale e definitivo): la nuova stagione NBA dovrebbe aprirsi con due sfide di super cartello, l’ennesimo derby di L.A. (come lo scorso campionato) e con i Golden State Warriors in visita a Brooklyn. Si tratterebbe — oltre che del duello tutto da vedere tra Steph Curry e Kyrie Irving — del ritorno in campo di Kevin Durant dopo un anno di assenza, proprio contro i suoi ex compagni agli Warriors, con cui ha vinto due titoli NBA e due premi di MVP delle finali. Insomma, lo spettacolo — in attesa di un Natale stellare — è assicurato fin dal via.