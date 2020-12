La capacità di fare canestro dalla lunghissima distanza di Damian Lillard è seconda a quella di pochissimi. Forse nessuno, direbbero alcuni; forse Steph Curry, gli appassionati dell’All-Star degli Warriors. E proprio il n°30 di Golden State ha commentato via Instagram la serie di canestri (che potete vedere nel video in testa all’articolo, ndr), sottolineando come quella resa da centrocampo fosse tutt’altro che scontata e lanciando la sfida al n°0 di Portland. “È pazzesco”, un complimento che vale doppio se a dirlo è uno specialista come Steph Curry. Poi la provocazione: “Con 18 secondi sul cronometro del possesso ancora da giocare, prenderesti un tiro del genere? Se ci proverai tu, lo farò anche io”. Una sfida che Lillard ovviamente non poteva esimersi dal raccogliere: “Facciamolo allora”, con tanto di appuntamento durante la Opening Night - che vedrà Curry impegnato sul parquet di Brooklyn contro il suo ex compagno di squadra Kevin Durant. Davvero cercherà il canestro da centrocampo a inizio azione? Un motivo in più per seguire la sfida del 22 dicembre.