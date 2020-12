Quella fotografia la ricordiamo tutti: estate 2019, LeBron James è felice di accogliere un All-Star di primissimo livello al suo fianco come Anthony Davis, tanto da consegnargli nel momento del benvenuto una maglia con il numero 23 - mostrando così la propria disponibilità a cedere parte del suo spazio al campione in arrivo da New Orleans. Per LeBron sembrava già essere pronto il 6 che aveva indossato a Miami. Una decisione che non teneva conto di un aspetto fondamentale del marketing: Nike infatti aveva già prodotto troppe maglie con il n°23 e la scritta James - e ci mancherebbe, visto che da due anni è la più venduta in tutta il mondo - per ritirarle dal mercato, virando sul nuovo numero 6. Operazione troppo difficile, la decisione di Davis era arrivata fuori tempo massimo e rimandata almeno di una stagione. Adesso però, stando a quanto raccontato da fonti interne alla squadra, quel cambio non ci sarà: Davis, come aveva già raccontato lo scorso anno, conserverà con piacere la numero 3 con cui ha conquistato il primo titolo NBA della sua carriera. Squadra che vince non si cambia, figurarsi il numero da portare sulla schiena.