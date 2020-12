Kyrie Irving non ha mai nascosto il suo astio e la ritrosia personale nei confronti dei media e del loro modo di comunicare. Il livello di scontro tra il n°11 dei Nets e la stampa è andato via via crescendo negli ultimi anni e nella prossima stagione promette già di raggiungere vette mai eguagliate, come dimostra il comunicato reso pubblico nelle scorse ore senza parlare con i giornalisti per “assicurarsi che il suo messaggio venisse trasmesso in maniera corretta”. Si legge: “Il COVID-19 ha colpito tutti noi in modi diversi, per questo io prego per la sicurezze e la salute della nostra comunità e di quelle sparse in tutto il mondo. Sono veramente felice che la stagione ricominci e mi auguro che tutti riescano a mantenersi al sicuro e in forze nel corso di questo viaggio che stiamo per intraprendere. Al posto di parlare con i giornalisti, preferisco diffondere questo comunicato. Sono pronto a mettere in mostra la mia etica del lavoro in modo quotidiano, pronto a divertirmi, a competere, a performare e vincere titoli al fianco dei miei compagni e dell’organizzazione Nets. Il mio obiettivo è lasciare che il mio lavoro in campo e fuori dal parquet parli da solo. La nostra vita è profondamente diversa quest’anno e richiede a tutti noi, e anche me, di comportarmi in modo nuovo. E questo è soltanto l’inizio di questo cambiamento”. Un messaggio che tra le righe lascia intendere l’intenzione di tenersi il più possibile alla larga dalle domande dei giornalisti. Un tentativo “non in linea” con l’accessibilità che la NBA ha sempre garantito ai media: uno scontro che promette di avere ulteriori risvolti nel corso della stagione.