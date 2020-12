Sul fatto che sia scontento ormai non sembrano esserci grossi dubbi. Ma nonostante il muso e qualche lamentela di troppo, in molti sono inizialmente rimasti sorpresi dall’apprendere dalle parole di Stephen Silas - nuovo allenatore dei Rockets - che James Harden non avrebbe preso parte al primo allenamento con la squadra. Rottura in arrivo? Notizie di mercato pronte a esplodere? Niente di tutto questo, ma soltanto il rispetto delle nuove normative anti-COVID. Per il Barba allenamento individuale al Toyota Center, o almeno così ha inizialmente raccontato l’allenatore della squadra texana che tuttavia sottolineava di non essere stato in alcun modo contatto con lui. Harden infatti ha poi sentito la dirigenza dei Rockets per far presente che non ci sarebbe stato nessun workout, che lui non era disponibile in giornata: “Torno presto”, il senso delle frasi che una fonte ha riportato a ESPN. Ma perché è stato attivato il protocollo COVID nei suoi riguardi? Basta fare un giro sul suo profilo Instagram per rendersene conto: Harden ha partecipato al compleanno del rapper Lil Baby ad Atlanta, postando foto in cui non indossa la mascherina e a contatto con un bel po’ di persone. La NBA ha subito richiesto che il giocatore resti in quarantena per una settimana, al netto del sottoporsi ai test, lavorare a livello individuale in palestra e uscire compiere le spese essenziali. Un lockdown personale che poco sembra conciliarsi con il momento personale attraversato dal Barba.