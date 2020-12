Prima di New York, prima dei Knicks e soprattutto prima della "Linsanity" che lo ha reso una celebrità mondiale, Jeremy Lin era un idolo dell'area di San Francisco, furoreggiando a livello liceale a Palo Alto. Dopo aver frequentato il college ad Harvard, Lin è poi effettivamente tornato alle sue origini, firmando per i Golden State Warriors nel 2010 e giocando per la loro affiliata dell'allora D-League. Per uno strano giro del destino, è quello che sta per accadere di nuovo: secondo quanto riportato da Shams Charania, il veterano ha trovato un accordo con i Golden State Warriors per un contratto Exhibit 10, unendosi inizialmente con la loro squadra di G-League per ritrovare confidenza con la NBA. Innanzitutto Lin deve ricevere il via libera da parte della lega cinese, nella quale ha giocato dopo aver lasciato la NBA nel 2019 a seguito del titolo vinto da panchinaro con i Toronto Raptors (proprio contro Golden State, sempre per uno strano scherzo del destino). Ora per rilanciare la sua carriera ha scelto di nuovo "casa sua", seppur con il contratto di più basso livello possibile in NBA: secondo quanto scritto da Anthony Slater di The Athletic, Lin non farà parte dei 15 giocatori a roster ma si giocherà le sue chance con l'affiliata, entrando probabilmente in competizione diretta con l'azzurro Nico Mannion.