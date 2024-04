Dallas-LA Clippers gara-4 alle 21.30 su Sky Sport

Gli L.A. Clippers avevano cominciato la serie contro i Dallas Mavericks col piede giusto, vincendo in maniera convincente gara-1 una settimana fa e portandosi sull’1-0 nonostante l’assenza di Kawhi Leonard. Il rientro in campo del due volte MVP delle Finals è però coinciso (non per responsabilità sua) con due sconfitte dei losangeleni, che ora si ritrovano già con le spalle al muro senza il fattore campo a favore, costretti a vincere almeno una volta a Dallas per passare al turno successivo. La prima di queste due occasioni arriva stasera alle 21.30 — diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna — e rappresenta già uno spartiacque nella serie, soprattutto per le condizioni di Leonard. La stella dei Clippers infatti non è sembrata in grado di contribuire in gara-3, finendo con 9 punti e 9 rimbalzi in 25 minuti e sembrando piuttosto scoraggiato dopo la partita ("Il ginocchio non ha risposto come pensavamo, faremo di tutto per metterlo a posto in vista di gara-4"). Nell’injury report il suo status è ufficialmente quello di “questionable”, quindi col 50% di possibilità di vederlo in campo, ma a prescindere da Kawhi ci sarà bisogno di tutt’altro rendimento sopratutto da Paul George, invisibile con appena 7 punti in gara-3 con 3/11 al tiro. Senza una grande prestazione da parte degli altri Hall of Famer — George, James Harden e Russell Westbrook, espulso nel finale di gara-3 per la prima volta in carriera ai playoff — i Clippers non hanno molte chance di farcela.