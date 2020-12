Le buone notizie per i Brooklyn Nets nell’ultima settimana sono arrivate soprattutto dal parquet: Kevin Durant sta bene e appare pienamente recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille. Kyrie Irving ha concluso il percorso post-operatorio ed è pronto a fare faville al fianco del suo amico All-Star; un’occasione unica per i Nets per dimostrare di essere una squadra da vertice. Per puntare al titolo NBA forse manca qualcosa o, quantomeno, è quello che sembra pensare il front-office di Brooklyn - visto che non si placano le voci di mercato che riguardano la squadra di New York. L’affare sulla bocca di tutti da quasi un mese è la possibile trade con i Rockets per arrivare a James Harden, ma il bottino composto da giovani talenti e scelte messo sul piatto non è abbastanza allettante per i texani. Per questo a Brooklyn hanno iniziato a guardarsi intorno e sembrano aver individuato in Zach LaVine il talento ideale per rendere più competitivo il roster. Un giocatore per il quale non dover ipotecare l’intero supporting cast e che potrebbe fare la differenza al fianco di Durant, Irving e LeVert - il cuore di una squadra che a quel punto punterebbe dritta all’anello NBA. Quanti giocatore tra Dinwiddie, Allen e gli altri bisognerebbe sacrificare per arrivare a lui? Una domanda che qualora dovesse trovare una risposta soddisfacente potrebbe portare LaVine a Brooklyn, lasciando poi Houston con il cerino (e Harden) in mano. Staremo a vedere.