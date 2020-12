Non basta l’assenza (per tutto l’anno, il secondo in fila) di Klay Thompson. Steve Kerr — con il via della stagione sempre più vicino — è alle prese con altri guai dall’infermeria: Draymond Green, risultato positivo al coronavirus al via del training camp, si è procurato un leggero stiramento muscolare al piede destro durante l’allenamento sostenuto dalla squadra venerdì. Golden State ha voluto escludere il peggio sottoponendo il giocatore a una risonanza magnetica (fortunatamente negativa) ma —nonostante Green partirà al seguito della squadra per il giro a Est in apertura della stagione 2020-21 (esordio a Brooklyn poi gare a Milwaukee aNatale, Chicago e Detroit) — è quasi certo che a partire nel ruolo di 4 contro i Nets ci sarà Eric Paschall. Green infatti non ha preso parte neppure a una delle tre gare amichevoli disputate dagli Warriors per prepararsi al via, e lo stesso vale anche per la seconda scelta assoluta all’ultimo Draft James Wiseman, fermato anche lui dalla positività al Covid 19. Risolti i problemi medici, Wiseman si è allenato col gruppo impressionando coach Kerr, che ha promosso — soprattutto in chiave futura — il lungo di Memphis: “Chiaramente sarà lui il nostro centro a lungo termine: quando sentiremo che sia pronto per essere inserito in quintetto lo faremo”, ha dichiarato Kerr, lasciando così intendere che sul breve periodo — ovvero nell’atteso debutto contro Kevin Durant e i Nets — Wiseman non sarà titolare.