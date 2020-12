Gallinari: "Voglio aiutare John Collins a crescere"

approfondimento

Gallinari uscirà dalla panchina per gli Hawks

L’azzurro ha firmato un contratto di tre anni a 61.5 milioni di dollari complessivi, affrontando l’ennesimo cambiamento della sua carriera — cambiando squadra per la terza volta in altrettante stagioni dopo Clippers e Oklahoma City. “Mi sono spostato di città in città fin da quando ero ragazzino, perciò cambiare compagni ogni anno non è una cosa nuova per me. Il modo in cui vedo la vita e il basket, e il mio approccio alla squadra è sempre lo stesso, e questo mi aiuta a sentirmi bene in una squadra diversa con compagni nuovi ogni anno. Sono generoso di natura, e questo mi dà una mano”. Una generosità che si vede anche dalle parole riservate al suo compagno di ruolo John Collins, del quale — almeno inizialmente — sarà riserva per cominciare la stagione. “John gioca in una posizione simile alla mia, ma posso sicuramente aiutarlo. Ha grande talento sia in attacco che in difesa, è un atleta fantastico con grandi margini di miglioramento, non vedo l’ora di giocare con lui e aiutarlo a crescere”. Un ruolo da mentore per il quale Gallinari si sente tagliato in questo momento della sua carriera: “Il mio ruolo qui è essere me stesso, portare la mia etica del lavoro e fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera. Specialmente aiutando i più giovani a migliorare, cosa che ho fatto in particolare negli ultimi due anni. È una cosa che mi piace molto: la leadership e la mentalità vincente sono cose che ho portato in tutte le squadre in cui ho giocato”.