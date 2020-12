Tutto, ma non un altro airball a cronometro fermo. Su LeBron James e sulla partita di Natale ovviamente erano rivolte e amplificate un sacco di attenzioni, di sguardi pronti a indagare ogni singolo gesto. E in molti sul web hanno riso e commentato scherzosamente rilanciando le immagini del tiro libero del n°23 gialloviola che non ha raggiunto neanche il ferro. Un video che hanno visto tutti in giro per la rete, compreso il diretto interessato a cui è stato chiesto conto dell’accaduto. E un campione come LeBron, che di certo non può e non vuole misurare la sua grandezza rispetto a un libero non andato per il verso giusto, ha deciso di stare allo scherzo e di commentare - nonostante in molti sapessero che fosse sceso in campo con la caviglia sinistra fuori posto dopo un brutto colpo subito contro i Clippers: “Dovrò bene un po’ di vino per migliorare il bilanciamento del mio corpo sul lato destro. La volta scorsa avevo bevuto del vino, mentre questa volta ho tirato il libero con la destra e le cose non sono andate per il verso giusto. Magari sorseggiare qualche bicchiere può darmi forza, chi lo sa”, sottolinea sorridendo. Discorso chiuso, almeno fino al prossimo clamoroso errore dalla lunetta.