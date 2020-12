Riprendendo un pezzo di approfondimento pubblicato sul Boston Globe, il piccolo grande IT che ben ricordano ai Celtics ha sottolineato di poter dare una mano alla sua ex squadra in uscita dalla panchina: “Posso essere d’aiuto nel segnare a gara in corso”, il suo commento via Twitter. Chissà se Danny Ainge coglierà o meno l'invito di una sua vecchia conoscenza...

Senza Kemba Walker, ancora alle prese con il recupero a causa dell’ennesimo problema alle ginocchia, a Boston fanno i conti con un problema non da poco per una squadra che punta a recitare da protagonista nella Eastern Conference: mancano punti in uscita dalla panchina. È questo l’argomento dell’articolo di approfondimento scritto da Gary Washburn dopo il passo falso dei Celtics a Indianapolis - beffati nel finale da un super Domantas Sabonis. Aaron Nesmith e Payton Pritchard sono rookie alle prime armi, Jeff Teague invece si ritrova sul parquet a guidare a gara in corso un quintetto con Grant e Robert Williams, oltre a Daniel Theis - poco pericolosi offensivamente per impensierire le difese NBA. Come risolvere il problema? Il nome venuto fuori è quello di Isaiah Thomas - vecchia conoscenza di Boston e attualmente free agent. Dopo l’exploit con Boston nel 2017 e una stagione da MVP, la parabola discendente del piccolo grande IT a causa dei problemi fisici è stata inesorabile, ma ai biancoverdi adesso potrebbe tornare utile. E alla domanda lanciata dal giornalista via Twitter, risponde direttamente Thomas: “Potrei davvero dare una mano in questo senso”, sottolinea, nella speranza che qualcuno faccia squillare il suo smartphone. Danny Ainge di sicuro conserva ancora il suo numero di telefono.