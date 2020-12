L’infortunio al polso di Towns preoccupa Minnesota

Ci sono voluto quasi quattro intere regular season NBA per arrivare alla prima gara saltata da Karl-Anthony Towns: nel finale di stagione del 2018-19 fu questione di riposo per risparmiare le energie in vista dei playoff - prima e unica esperienza per Minnesota in post-season da quando è arrivata la prima scelta assoluta del Draft 2015. Towns è stato per anni una certezza dei T’Wolves, in grado di inanellare per tre stagioni consecutive 82 presenze in altrettante gare disputate da Minnesota. Poi è arrivato l’infortunio alla mano dello scorso anno, la stagione interrotta e la pandemia da COVID che ha messo in ginocchio la sua famiglia - con la scomparsa della madre e di altri parenti. Adesso, in questo 2020 da cancellare, un’altra pessima notizia per Towns: un infortunio al polso sinistro che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite. Stando a quanto raccontato da ESPN, la lussazione non richiederà alcun tipo di intervento ma lo obbligherà a valutare di settimana in settimana la situazione - restando al momento a riposo. Rispetto al problema dello scorso anno che lo costrinse a concludere in anticipo la stagione, lo specialista di Los Angeles che lo ha visitato, ha specificato che la zona interessata è diversa da quella operata. Se così fosse, la ripresa potrebbe avvenire nel giro di poco: la botta nel finale di gara contro gli Utah Jazz è stata dolorosa, ma la speranza è quella di potersi lasciare alle spalle nel giro di qualche settimana sia il 2020 che i continui fastidi fisici alla mano.