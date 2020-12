Ritirarsi da campioni in carica è uno dei sogni di buona parte dei veterani NBA, specialmente quelli che hanno inseguito a lungo l’anello senza arrivare a conquistarlo. Ma cosa succede se a pensare al ritiro è un campione NBA in carica… che non ha neanche compiuto 30 anni? È il caso di Dion Waiters, che dopo aver vinto (seppur senza mai alzarsi dalla panchina) il titolo con i Los Angeles Lakers nella bolla di Orlando, ora sta pensando di ritirarsi. “Sto contemplando questa possibilità” ha detto in una diretta Instagram. “È la politica della NBA che non fa per me. Per quanto riguarda il gioco, sappiamo come vanno le cose. Ma proprio non posso sostenere la parte politica, non la sopporto. Mi ritirerò prima di finirci dentro”. Bisogna inevitabilmente prendere con le molle qualsiasi parola detta in una diretta Instagram, però è vero che i giorni di Waiters in NBA sembrano giunti al capolinea: dopo essere stato cacciato dai Miami Heat (complici i problemi di comportamento e l’affaire “orsetti gommosi”) e tagliato dai Memphis Grizzlies, l’ex Cavs non è riuscito a ristabilire il suo valore con i Lakers, dove ha ritrovato il suo ex agente Rob Pelinka. Ed evidentemente durante la free agency nessuno si è fatto vivo con lui, portandolo a pensare al ritiro nonostante abbia appena compiuto 29 anni lo scorso 10 dicembre. Chissà se la sua è stata solo una “sparata” per portare attenzione su di sé oppure se davvero ci sta pensando.