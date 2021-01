È stato definito un evento storico. Ma Gregg Popovich non ci sta. “La prima donna su una panchina NBA?” (Becky Hammon, subentrata proprio all’allenatore degli Spurs dopo la sua espulsione contro i Lakers). “Business as usual”, la risposta del veteranissimo allenatore nero-argento. Ovvero, tutto normale — o almeno così vorrebbe che fosse. Normale perché “già normalmente i Lakers sono la sua squadra”, spiega Popovich, alludendo al fatto che ogni assistente allenatore è incaricato di preparare specificatamente il piano partita contro alcune squadre — una sorta di suddivisione dei compiti — e LeBron e compagni, evidentemente, sono già normalmente avversari di competenza di Hammon. Ma c’è di più. “Che lei possa allenare per me non è una sorpresa, anche se ho visto che per molti lo è stata. È bravissima, molto qualificata, ha senza dubbio tutto ciò che serve per allenare nella NBA — questo non si discute neanche. Nel governo, nel campo delle scienze, nella tecnologia, nell’aviazione: ci sono donne in posizioni di grande responsabilità in ogni settore, per cui non vedo una sola ragione per cui Becky o qualche altra donna non possa allenare nella NBA. Per me non è davvero nulla di speciale, e non lo è perché la conosco bene, so quanto vale e so che ha davanti a sé un futuro davvero brillante. Arrivo a capire l’attenzione che ha ricevuto ma in tutta onestà ero convinto che fossero già in tanti a sapere che Becky ha tutto per essere un capo allenatore NBA”.