Senza Luka Doncic sul parquet, i Dallas Mavericks fanno fatica e perdono contro Chicago in trasferta con lo sloveno costretto a restare seduto in panchina a guardare i propri compagni. Colpa di una contusione al quadricipite sinistro, un fastidio ereditato dalla sfida contro gli Heat di qualche giorno fa e che lo ha costretto a restare a riposo, lasciando a Jalen Brunson il compito di guidare l’attacco dei texani. Nonostante i 31 punti con 11/17 al tiro conditi con sette assist, alla fine ad avere la meglio sono stati i Bulls trascinati dai 39 punti di Zach LaVine. Un copione che potrebbe ripetersi ai danni dei Mavericks, qualora non dovessero riuscire a recuperare Doncic in tempi brevi. Coach Carlisle ha provato a rassicurare tutti nell’intervista post-partita: “Vedremo come andranno le cose nelle prossime 24 ore: la sensazione è che non sia un infortunio grave, qualcosa con cui dover avere a che fare per molto tempo, ma non possiamo fare nessuna diagnosi in anticipo. Domani si capirà se sarà dei nostri nella partita contro Houston”. Con un calendario così serrato infatti, ogni fastidio o problema fisico rischia di far saltare nel giro di qualche giorno un bel po’ di partite: Dallas sarà impegnata questa notte contro i Rockets, rientrando a tarda sera da Chicago e facendo direttamente rotta su Houston. Di certo non la condizione ideale per recuperare nel minor tempo possibile la giusta condizione fisica.