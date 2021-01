Doc Rivers — a chi gli chiedeva spiegazioni sull’avvio di stagione dei Sixers, la miglior squadre NBA dopo le prime due settimane — ha risposto semplicemente: “Semplice: noi abbiamo Joel [Embiid]. È lui che fa succedere tutto”. Viene da dire: i Sixers avevano Embiid anche gli scorsi anni, eppure in testa alla lega si erano visti raramente. E però — oltre all’esperienza di lungo corso di un allenatore che sa cosa dover dire ai media, soprattutto quando parla della sua superstar — nelle parole di Doc Rivers c’è del vero. Non tanto per il dato più immediato che salta all’occhio — Philadelphia ha perso una sola partita, l’unica in cui il centro n°21 non era in campo (contro Cleveland) — ma perché più ancora dei 23 punti abbondanti che porta in dote in attacco (top scorer dei Sixers in questo avvio di stagione) è in difesa che il centro di Kansas fa — da sempre — la differenza. E Philadelphia finora è, non a caso, di gran lunga la miglior difesa NBA. Lo dicono i dati: l’unica sotto i 100 punti concessi per 100 possessi (99.4, i Cavs sono secondi a 102.8, un distacco notevole) ma quando coach Rivers può schierare Embiid a difesa del suo canestro il rating difensivo dei suoi 76ers scende ulteriormente, a un clamoroso 94.6 (quando lui è fuori la squadra concede 103.5 punti per 100 possessi, invece). Embiid — secondo quintetto difensivo NBA sia nel 2018 che nel 2019 — si è spesso definito “il miglior difensore NBA” e non ha fatto mistero di aver “gradito poco l’esclusione dai quintetti dei migliori difensori”. Sembra aver iniziato la stagione per dare torto ai suoi detrattori.