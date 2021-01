Phila senza giocatori: a rischio la sfida a Denver

I casi di positività al COVID-19 e le successive esposizioni all’interno dei Philadelphia 76ers hanno lasciato la squadra con solo sei giocatori disponibili, contro gli otto necessari per scendere in campo. La sfida di stasera alle 21 contro i Denver Nuggets è in dubbio

Dopo gli zero casi di positività nella bolla di Disney World, tutti sapevano che questa stagione la NBA avrebbe dovuto fare i conti con il coronavirus — e puntualmente stanno arrivando i problemi. Dopo aver già rimandato la sfida tra Oklahoma City e Houston a inizio stagione, la NBA potrebbe essere costretta a posticipare anche la partita tra Philadelphia e Denver prevista per questa sera alle 21 (le 15 sulla costa Est americana). Il caso di positività al COVID-19 di Seth Curry ha fatto scattare il protocollo di tracciamento dei contatti per diversi suoi compagni, e attualmente ben sette di loro si trovano in isolamento — lasciando solo sei giocatori disponibili a coach Doc Rivers, che a sua volta è alle prese con una positività all’interno del suo staff. Il protocollo NBA impone che ci siano almeno otto giocatori disponibili a scendere in campo per poter disputare una partita: attualmente Philadelphia ha solo Ben Simmons, Tyrese Maxey, Isaiah Joe, Dwight Howard, Tony Bradley e Dakota Mathias non in isolamento, mentre sono infortunati o indisponibili Seth Curry (per COVID-19), Furkan Korkmaz, Mike Scott e Terrance Ferguson. I Sixers attendono allora che la NBA definisca le posizioni di Joel Embiid, Danny Green, Tobias Harris, Shake Milton, Vincent Poirier, Paul Reed e Matisse Thybulle: se due di loro verranno “liberati” dall’imposizione di un periodo di isolamento, allora la partita si potrà disputare, altrimenti verrà rimandata. Anche i Nuggets, dal canto loro, sono alle prese con il COVID-19, avendo Michael Porter Jr. indisponibile a tempo indeterminato dopo aver contratto il virus.