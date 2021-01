Il più classico dei “rookie mistake”, gli errori commessi dalle matricole, dovuti in larga parte alla giovanissima età e alla poca esperienza. È toccato anche all’ultima prima scelta assoluta, Anthony Edwards, che nei secondi finali della partita dei suoi Minnesota Timberwolves — sotto di tre punti contro i San Antonio Spurs — ricevuta palla da Ricky Rubio in transizione dietro l’arco a 10 secondi dalla sirena finale, ha completamente sbagliato la sua decisione. Il n°1 dei T’Wolves ha infatti puntato il ferro in penetrazione prima di accorgersi che anche un eventuale canestro da due non sarebbe servito a nulla ai suoi, e provare quindi un improbabile scarico in salto facile preda della difesa dei texani. Proprio Rubio — che si vede subito alzare le mani “disperato” al primo palleggio deciso verso il ferro di Edwards — è stato il primo compagno ad andare immediatamente a spiegare la situazione e forse a consolare la giovane matricola, nella speranza che errori come questi — forse inevitabili per tutti, agli inizi — non accadano più, perché nella NBA si pagano. Con la sconfitta.