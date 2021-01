LA Clippers-Chicago alle 22 su Sky Sport NBA

L’ultima volta che gli L.A. Clippers hanno giocato un matinée domenicale non è andata proprio benissimo, visto che hanno riscritto la storia della NBA chiudendo il primo tempo contro i Dallas Mavericks sotto di 50 punti. Questa volta non potranno permettersi passi falsi, anche perché sono reduci da una brutta sconfitta per mano dei Golden State Warriors e Kawhi Leonard ha già alzato la voce, dichiarando che “qualcosa deve cambiare”. Il parziale di 52-18 subìto per mano di Steph Curry dopo una partita totalmente in controllo deve essere cancellato in fretta, e la gara interna contro i Chicago Bulls — in diretta su Sky Sport NBA dalle 22 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — è un’occasione per riuscirci subito. I Bulls però non intendono essere vittima sacrificale: già due giorni fa la squadra di Billy Donovan se l’è giocata fino alla fine con i Los Angeles Lakers, mettendo anche il tiro del sorpasso nelle mani di Zach LaVine a 4.7 secondi dalla fine, senza riuscire a convertirlo. La guardia dei Bulls sta comunque attraversando un ottimo momento di forma, superando quota 30 punti segnati in tre delle ultime quattro partite prendendosi sempre maggiori responsabilità offensive: la sfida con Kawhi Leonard e Paul George è un banco di prova per un giocatore che punta inequivocabilmente al rango di All-Star nella Eastern Conference.