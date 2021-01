A seguito degli esami fatti al termine della partita persa contro gli Hornets, per Atlanta è arrivata un’altra pessima notizia dall’infermeria: frattura al ginocchio per il nuovo acquisto arrivato in free agency, una perdita pesante per una squadra che sperava in un inizio di regular season diverso e che non sa quando potrà ritrovare Bogdanovic sul parquet

Le cinque sconfitte in nove partite giocate e dopo un promettente avvio sono al momento l’ultima delle preoccupazioni degli Atlanta Hawks, che speravano di iniziare questa regular season con piglio (e soprattutto con un roster) diverso da quello che sono stati costretti a schierare in queste settimane. Colpa delle assenze e degli infortuni, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto il più grave e complicato di tutti: la frattura del ginocchio destro di Bogdan Bogdanovic, uscito durante la sfida persa contro Charlotte e costretto a restare fuori “a tempo indeterminato”. Un’assenza pesante, con Atlanta che non ha previsto ancora le tappe per il suo rientro in squadra. Gli Hawks nel frattempo sono già senza Danilo Gallinari, alle prese con una caviglia in disordine, Rajon Rondo, Kris Dunn e la scelta al primo giro dell’ultimo Draft Onyeka Okoungwu - in pratica tutti i rinforzi arrivati durante l’ultima off-season. Quella spinta in più su cui ad Atlanta speravano di poter fare affidamento e che invece non hanno ancora mai avuto a disposizione. Con un record di 4-5 e una stagione in altalena, gli Hawks dovranno riuscire a trovare il modo di rimettersi in corsa per un posto ai playoff, risolvendo anche le tensioni tra Young e Collins trapelate nei giorni scorsi. Tanti problemi da risolvere in un avvio sempre più in salita per la squadra della Georgia.