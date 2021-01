Un arrabbiato, infastidito (e ingrassato, notano i più critici) James Harden ha di nuovo messo le sue intenzioni in chiaro con la franchigia che, al momento, continua a non avere nessuna intenzione di cederlo. Almeno non in cambio delle modeste proposte ricevute finora. Houston, naufragata per la seconda volta consecutiva contro i Lakers, ha dimostrato di non essere in grado di competere ad alto livello; una situazione frustrante che il Barba aveva già sottolineato in estate e che è tornato a commentare a margine della sconfitta senza appello incassata contro i campioni in carica: “Sorpreso perché non siamo rientrati in partita? Assolutamente no, non siamo abbastanza forti per farlo. A livello di talento, di chimica di squadra, manca tutto. È chiaro già da un po’. Io amo questa città, ho letteralmente fatto tutto il possibile per provare a vincere, ma la situazione in squadra in questo momento è folle. Non credo sia qualcosa che si possa risolvere”. Un attimo di silenzio, un “grazie” a chi ha fatto le domande (soltanto due, a dire la verità) e poi via - giù dal podio delle interviste al termine di quello che è sembrato davvero un ultimo discorso da giocatore dei Rockets da parte di Harden. Almeno nelle intenzioni.