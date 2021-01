I cinque giocatori fuori per positività o esposizione al COVID-19 hanno rallentato l’inizio di stagione dei Dallas Mavericks , che ora però sembrano aver ritrovato brillantezza. La quarta vittoria consecutiva per i texani porta ovviamente la firma di un Luka Doncic scintillante da 34 punti , 13 rimbalzi, 9 assist, 4 stoppate e due recuperi contro Charlotte, ma soprattutto vede il ritorno in campo di Kristaps Porzingis . Il lungo lettone non giocava dallo scorso agosto, saltando le prime settimane di regular season dopo l’operazione chirurgica al menisco laterale del ginocchio destro . Per lui buone indicazioni dal suo debutto stagionale, chiudendo con 16 punti e 6/16 al tiro (4/9 da tre) in 21 minuti di gioco . “Ho fatto il massimo possibile nei minuti a disposizione, e ogni tanto non si prendono le decisioni migliori cercando di essere aggressivi ” ha detto dopo la partita, in cui ha avuto anche 4 rimbalzi e due stoppate. “ Ma ci sta, è parte del percorso . La cosa più importante è aver vinto la prima partita: non vedo l’ora della prossima per ritrovare il ritmo e ricominciare a fare tutto con facilità. Una volta che avremo anche un po’ più di chimica, decolleremo ”.

Le parole di Carlisle e Doncic sul ritorno di Porzingis

Senza diversi lunghi come Maxi Kleber, Dorian Finney Smith e Dwight Powell per via del COVID-19, il ritorno di Porzingis è fondamentale per i Mavericks: “Date le circostanze, ha giocato in maniera eccezionale stasera e migliorerà da qui in poi” ha detto coach Rick Carlisle, che ha definito come “game changer” la sua presenza insieme a Luka Doncic. “Quando sono in campo insieme, per noi cambia tutto. Sono due giocatori che possono giocare sia dentro che spaziare il campo”. E anche lo sloveno ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno di KP: “Deve ritrovare il ritmo, ma per essere la prima partita è stato fantastico. Continuerà a migliorare e ne abbiamo assolutamente bisogno”.