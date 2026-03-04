Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, la NBA lancia i "Throwback Tuesday": le grafiche anni '90 fanno impazzire tutti

NBA

In occasione della sfida tra Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs, l’emittente televisiva NBC ha riportato indietro di 30 anni i suoi spettatori, utilizzando grafiche degli anni ’90 in sovrimpressione e i commentatori dell’epoca d’oro di Michael Jordan come Bob Costas, Doug Collins e Mike Fratello, oltre a intervistatori come Jim Gray. Un esperimento andato bene, almeno stando alla reazione sui social

Da questa stagione NBC è tornata ad essere una delle emittenti delle gare della NBA, come era stata lungo tutti gli anni '90 accompagnando la lega ad una crescita globale grazie anche a Michael Jordan. In occasione della gara tra i Philadelphia 76ers e i San Antonio Spurs ha voluto andare anche oltre, lanciando un'iniziativa chiamata "Throwback Tuesday" utilizzando tutte le grafiche come negli anni '90 e richiamando commentatori storici per l'emittente come Bob Costas, Doug Collins e Mike Fratello (protagonisti nel classico pre-partita a bordo campo) e intervistatori come Jim Gray, oltre a Hannah Storm, Isiah Thomas e P.J. Carlesimo. Una "reunion" d'altri tempi che è piaciuta pressoché unanimemente sui social, dando una vibrazione diversa a una delle 1.230 gare di una lunghissima regular season - e che potrebbe essere anche riproposta in futuro.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Harrison Barnes si ferma dopo 364 gare consecutive

NBA

Una distorsione alla caviglia sinistra ha costretto Harrison Barnes a interrompere una striscia...

Wemby: "Quando giochiamo così siamo i migliori"

NBA

Dopo aver interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive a New York, i San Antonio Spurs hanno...

Zion Williamson: "Voglio esserci a L.A. 2028"

NBA

Zion Williamson, che dopo aver giocato con buona continuità in questa stagione si è recentemente...

Tatum: "Non torno per fare il gregario"

NBA

Le voci sull’imminente rientro in campo di Jayson Tatum, fuori dal maggio dello scorso anno per...

Reddick vince ancora in NASCAR e imita Jordan

NBA

Terza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS