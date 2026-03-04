In occasione della sfida tra Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs, l’emittente televisiva NBC ha riportato indietro di 30 anni i suoi spettatori, utilizzando grafiche degli anni ’90 in sovrimpressione e i commentatori dell’epoca d’oro di Michael Jordan come Bob Costas, Doug Collins e Mike Fratello, oltre a intervistatori come Jim Gray. Un esperimento andato bene, almeno stando alla reazione sui social

Da questa stagione NBC è tornata ad essere una delle emittenti delle gare della NBA, come era stata lungo tutti gli anni '90 accompagnando la lega ad una crescita globale grazie anche a Michael Jordan. In occasione della gara tra i Philadelphia 76ers e i San Antonio Spurs ha voluto andare anche oltre, lanciando un'iniziativa chiamata "Throwback Tuesday" utilizzando tutte le grafiche come negli anni '90 e richiamando commentatori storici per l'emittente come Bob Costas, Doug Collins e Mike Fratello (protagonisti nel classico pre-partita a bordo campo) e intervistatori come Jim Gray, oltre a Hannah Storm, Isiah Thomas e P.J. Carlesimo. Una "reunion" d'altri tempi che è piaciuta pressoché unanimemente sui social, dando una vibrazione diversa a una delle 1.230 gare di una lunghissima regular season - e che potrebbe essere anche riproposta in futuro.