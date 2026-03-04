Un video catturato dagli spalti durante la sfida tra Lakers e Warriors ha mostrato un acceso diverbio tra Luka Doncic e il suo allenatore JJ Redick, tanto che a un certo punto Jarred Vanderbilt ha dovuto alzarsi e mettersi davanti allo sloveno per evitare che lo scontro degenerasse. Un video che ha fatto il giro dei social ma che non ha toccato il coach dei Lakers: "Non ci ho pensato troppo in quel momento e credo neanche Luka. Abbiamo un grande rapporto, sono cose che succedono spesso"

I Los Angeles Lakers sono una cosa diversa rispetto alle altre 29 squadre, non fosse altro che per i riflettori che hanno sempre puntati addosso indipendentemente che vincano o perdano — specialmente ora che in squadra c’è una stella del calibro di Luka Doncic . Le telecamere durante la sfida tra i gialloviola e i Golden State Warriors si sono perse uno scambio decisamente acceso che c’è stato dopo una sostituzione tra lo sloveno e il suo allenatore JJ Redick , scambio che invece non è sfuggito al telefono di uno spettatore, che sui social ha poi condiviso il video.

Nelle immagini si vedono Doncic e Redick discutere in maniera intensa, ma soprattutto Jarred Vanderbilt alzarsi per frapporsi tra il suo compagno di squadra e il suo allenatore quando quest’ultimo si allontana per tornare verso il centro del campo dando le spalle a Doncic. Un video che ha fatto il giro dei social diventando virale, ma che è stato minimizzato da Redick prima della sfida contro i New Orleans Pelicans. "Non so perché sia diventato virale: a essere del tutto onesti non ci ho nemmeno fatto caso" ha detto in conferenza stampa. "E credo che lo stesso valga per Luka. Lui e io abbiamo un ottimo rapporto e apprezzo molto la nostra relazione. Sono cose che accadono, non in ogni partita, ma molto spesso. A volte bisogna rimettere tutto in discussione con un giocatore, o anche tra compagni di squadra. È una competizione. Siamo due persone che vogliono vincere le partite e bisogna essere sulla stessa lunghezza d’onda per riuscirci".