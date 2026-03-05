Offerte Sky
NBA, gli Hornets ora volano davvero: la vittoria a Boston vale un doppio record storico

NBA

Ormai non sono più una sorpresa e a Boston gli Hornets confermano il loro momento magico ottenendo una netta vittoria 118-89, la 6^ consecutiva, facendo segnare due primati storici. Uno li avvicina ai formidabili Warriors della stagione 2017-18 e l’altro era un record che durava da ben oltre sessant’anni

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Vietato chiamarla sorpresa, perché ormai Charlotte è a tutti gli effetti una delle realtà più solide di questa stagione NBA. Stupirsi di fronte ai risultati portati a casa dai ragazzi di coach Charles Lee, però, è quasi automatico, perché gli Hornets, è bene ricordarlo, partivano dalle 19 vittorie totali della scorsa stagione, terzo peggior dato di tutta la NBA. Ora, ad un mese abbondante dalla conclusione della regular season, le vittorie di LaMelo Ball e compagni sono già 32, contro 31 sconfitte, e, salvo colpi di scena, la strada verso il play-in appare spianata. Non solo, nella notte gli Hornets hanno vinto dominando a Boston e il successo sul campo dei Celtics ha regalato alla franchigia due record storici davvero impressionanti.

Una Charlotte da record

In questa stagione gli Hornets hanno battuto le ultime tre squadre campioni NBA con uno scarto di più di 20 punti124-97 contro i Thunder il 5 gennaio, 110-87 contro i Nuggets il 18 gennaio e quindi 118-89 contro i Celtics questa notte. Era dalla stagione 1958-59 che una squadra non riusciva in un’impresa del genere, con i Syracuse Nationals che l’avevano fatto dopo i Rochester Royals (1949-50) e i Fort Wayne Pistons (1956-57). Quello raggiunto da Charlotte, quindi, è un primato che durava da oltre sessant’anni, ma il record forse più impressionante richiama alla mente avvenimenti ben più recenti. Quella contro i Celtics, infatti, è stata la 6^ vittoria consecutiva degli Hornets, che in questo filotto hanno battuto gli avversari sempre con 15 o più punti di scarto. L’ultima squadra a riuscirci? I Golden State Warriors della stagione 2017-18, poi campioni NBA e protagonisti di un dominio con pochi paragoni nella storia del gioco. 

