Ormai non sono più una sorpresa e a Boston gli Hornets confermano il loro momento magico ottenendo una netta vittoria 118-89, la 6^ consecutiva, facendo segnare due primati storici. Uno li avvicina ai formidabili Warriors della stagione 2017-18 e l’altro era un record che durava da ben oltre sessant’anni

Vietato chiamarla sorpresa, perché ormai Charlotte è a tutti gli effetti una delle realtà più solide di questa stagione NBA. Stupirsi di fronte ai risultati portati a casa dai ragazzi di coach Charles Lee, però, è quasi automatico, perché gli Hornets, è bene ricordarlo, partivano dalle 19 vittorie totali della scorsa stagione, terzo peggior dato di tutta la NBA. Ora, ad un mese abbondante dalla conclusione della regular season, le vittorie di LaMelo Ball e compagni sono già 32, contro 31 sconfitte, e, salvo colpi di scena, la strada verso il play-in appare spianata. Non solo, nella notte gli Hornets hanno vinto dominando a Boston e il successo sul campo dei Celtics ha regalato alla franchigia due record storici davvero impressionanti.