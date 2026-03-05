Dopo tante settimane di voci, Jayson Tatum ha preso la sua decisione . Come riportato da Shams Charania di ESPN e altri reporter statunitensi, il numero 0 dei Boston Celtics ha deciso di tornare a giocare nel corso di questa stagione e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire già nella notte tra venerdì e sabato , quando i biancoverdi ospiteranno i Dallas Mavericks all’1.00 in diretta tv nazionale su ESPN.

I Celtics hanno modificato lo status di Tatum da "Out" a "Questionable" (quindi col 50% di possibilità che scenda in campo) nel loro injury report pochi minuti dopo la notizia riportata da Charania e ci si aspetta che Tatum sia in campo, visto che ha sempre dichiarato di voler tornare in una gara casalinga — e quella contro Dallas è l’ultima opportunità prima di una difficile trasferta da tre partite consecutive che porterà i Celtics a Cleveland, San Antonio e Oklahoma City. Tatum è fuori da quasi 10 mesi, quando in gara-4 nella serie di secondo turno contro i New York Knicks si ruppe il tendine d’Achille della gamba destra. Il suo ritorno, specialmente a livelli da All-Star come è stato nelle ultime sei stagioni, potrebbe catapultare i Celtics al ruolo di favoriti per vincere la Eastern Conference, complice anche la grande stagione della squadra di coach Joe Mazzulla in sua assenza, elevandosi fino al secondo posto a Est alle spalle di Detroit.