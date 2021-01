Anche quest’anno che a Portland erano consapevoli di aver fatto le cose per bene, di aver allungato sapientemente la rotazione e di aver agito nel modo migliore sul mercato, i Blazers dovranno fare i conti con infortuni e assenze pesanti. Tutto accade a inizio terzo quarto: una doppia penetrazione al ferro dei Pacers, la prima terminata con uno scarico sul perimetro, la seconda con un tentativo di Myles Turner stoppato da Nurkic; ruzzolato a terra dopo aver utilizzato il corpo per fermare il lungo avversario. L’ultima giocata del match del centro bosniaco, costretto subito dopo a uscire stringendosi il polso e con una smorfia che non nascondeva il dolore e il fastidio. A guardare il replay sembrerebbe però più la prima giocata ad aver portato alla frattura, visto che Nurkic già in quel momento ha mostrato di sentire fastidio, come si vede anche nel video. La caduta a terra poi non ha fatto altro che complicare l’assunto e rendere meno agevole la regular season dei Blazers. Dopo la rottura della tibia sinistra a seguito di un terribile infortunio che tutti ricordiamo, Nurkic sarà nuovamente costretto a fermarsi. Al momento non sono state fatte stime riguardo un possibile rientro, ma per frattura al polso la diagnosi oscilla mediamente in NBA tra le 16 gare saltate (nel caso non serva l’operazione) a un minimo di 35 (qualora si finisca sotto i ferri). Comunque vada, Lillard e compagni dovranno trovare un piano alternativo per le prossime settimane, e il leader dei Blazers è tutt'altro che felice dell'ennesimo ostacolo da dover superare: "C'è sempre qualcosa che va storto. C'è sempre qualcosa...", dichiara sconsolato.