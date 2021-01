Tutti soddisfatti dalla maxi trade che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets? Non proprio, almeno ascoltando le parole di Victor Oladipo, che dopo essersi lasciato alle spalle la complicata parentesi con i Pacers - con cui il rapporto si era deteriorato negli ultimi mesi - si è ritrovato contro la sua volontà ai Rockets. Non è mistero infatti che Oladipo sognasse un’offerta da una squadra come i Miami Heat, in grado sin da subito di competere per un posto ai playoff, permettendogli di scendere in campo in sfide di altissimo livello. Così non è stato perché nella NBA a decidere il tuo destino sono gli altri, anche se l’ex All-Star di Indiana a fine stagione potrebbe sfruttare la free agency e scegliere in autonomia la sua nuova squadra. È questa la paura più grande in casa Houston: quella di perderlo tra qualche mese senza ottenere nulla in cambio. E Oladipo, durante la sua prima intervista in Texas, non ha fatto nulla per scacciare i dubbi: “Rimarrò a Houston se le cose funzioneranno, se mi sentirò a mio agio in questa squadra, se sarò felice. È un business: devo valutare ogni aspetto del piano, di ciò che mi si presenta davanti e soltanto a quel punto deciderò dove converrà che io investa il mio futuro”. Il GM dei Rockets, Rafael Stone, è corso a quel punto in suo soccorso: “La prima cosa che ha fatto appena è venuto a conoscenza della trade è stato chiedere dei video per studiare i nostri schemi d’attacco e difesa, per accelerare il processo di integrazione nel gruppo. Questo è il tipo di background che ci aspettiamo dai nostri giocatori”. Le intenzione dunque sono buone, ma bisognerà poi capire se le cose andranno per il meglio.