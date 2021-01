Se c’è una cosa che non manca ai giocatori NBA è la fiducia nei propri mezzi . Per poter emergere nella NBA bisogna avere una sicurezza quasi irrazionale nelle proprie possibilità, considerandosi segretamente i migliori giocatori in campo. Per questo le parole di Jarrett Allen e Taurean Prince , nuovi giocatori dei Cleveland Cavaliers nello scambio che ha portato James Harden a Brooklyn, sono particolarmente curiose : quando a entrambi è stato chiesto se, nei panni dei Brooklyn Nets, avrebbero fatto lo scambio per arrivare a Harden ( quindi sacrificando loro stessi ), entrambi hanno risposto: “ Onestamente? Sì ”. Insomma, nessuno dei due ne fa una colpa al General Manager Sean Marks, a differenza di tanti altri giocatori che prendono come un affronto quello di essere scambiati a un’altra squadra — covando voglia di rivincita.

Con il passare dei giorni, poi, emergono ulteriori dettagli di come si è arrivati allo scambio a quattro per portare Harden ai Nets. Oltre all’aneddoto di Ben Simmons e Matisse Thybulle già avvisati del possibile scambio a Houston, Brian Windhorst di ESPN ha aggiunto che fino all’ultimo i Nets hanno provato a non inserire Jarrett Allen nella trade, andando alla ricerca disperata di una prima scelta al Draft per accontentare gli Houston Rockets e tenersi il giovane centro. Il giocatore che è stato disperatamente proposto in giro è stato Landry Shamet, preso nella notte del Draft in un giro a tre con Clippers e Pistons e piuttosto deludente nel suo inizio con la nuova maglia (5.3 punti con il 31.4% da tre punti e il 35% dal campo). Gli forzi della dirigenza però non sono stati premiati e Shamet è rimasto a Brooklyn: quale sarà la sua reazione alla notizia? Reagirà bene come Allen e Prince o la prenderà sul personale? In ogni caso, è un nome da tenere d’occhio per le settimane a venire.