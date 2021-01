Dopo i 21 tiri liberi tentati da Joel Embiid, Marcus Smart ha detto che "è difficile vincere quando difendi con le mani alte ma va comunque in lunetta a ogni azione perché simula". La risposta del centro non si è fatta attendere: "Lui ha detto che io simulo? Sappiamo tutti che è lui quello famoso per farlo" Condividi:

Joel Embiid ha cominciato questa stagione come meglio non si potrebbe, e lo ha dimostrato una volta di più rifilando 42 punti ai Boston Celtics con una prestazione sensazionale. C’è un avversario però che non ha apprezzato particolarmente il 17/21 ai liberi con cui Embiid ha superato tutti i biancoverdi messi assieme (13/20): “Non si può battere una statistica del genere, è proprio dura vincere” ha detto Marcus Smart. “È particolarmente dura perché anche quando difendi contro di lui con le mani alte, lui simula e si prende il fischio. Poi dall’altra parte ci sono giocatori che attaccano il ferro, subiscono contatti e non gli viene fischiato niente. Se fossi in lui, lo farei anche io: voglio dire, se ogni volta che alzo le braccia o vengo toccato vado in lunetta, è difficile anche non entrare in ritmo in quella maniera”.

La risposta di Embiid: "Lui parla? Io non simulo, uso il mio IQ" Quando gli sono state riferite le parole del suo avversario, Embiid non si è certo tirato indietro dal rispondergli: "Marcus Smart ha detto che io simulo? Dai, siamo seri. Sono sicuro che sa anche lui chi è quello che simula tanto tra noi due. E non penso di essere io a farlo. Voglio dire, se guardate le partite, ogni singolo fallo c'era. Anzi, a volte non me li fischiano neanche tutti. Il gioco è fisico e le altre squadre tendono a essere più che fisiche con me. Immagino di essere più intelligente degli altri perché lo sfrutto a mio vantaggio. Potete chiamarla intelligenza cestistica: se metti la tua mano lì, io la sfrutto per andare in lunetta, perché so di essere un grande tiratore di liberi e che questo dà alla mia squadra una migliore possibilità di vincere".