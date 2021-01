La telenovela legata a Kevin Porter Jr. ha raggiunto la sua conclusione. Come riportato da diversi media americani, i Cleveland Cavaliers hanno ceduto la guardia agli Houston Rockets in cambio di una seconda scelta futura protetta-55, quindi sostanzialmente per il minimo indispensabile per far funzionare uno scambio secondo le regole NBA. Di fatto i Cavs hanno scaricato Porter, con il quale il rapporto non era più salvabile dopo il durissimo scontro avuto con la dirigenza pochi giorni fa, nel quale sono volate parole grosse e anche del cibo lanciato dal giocatore. Porter, dopo una buona stagione da rookie con 10 punti di media, non è ancora sceso in campo in questa stagione per motivi personali, dopo essere stato arrestato lo scorso novembre a seguito di un incidente stradale (per il quale non era stato incriminato) in cui era stato trovato in possesso di marijuana e un'arma da fuoco. I Cavaliers avevano preparato per lui un piano di rientro e venerdì scorso ha assistito per la prima volta a una partita dei suoi compagni, ma Porter ha dato in escandescenze quando il suo armadietto nello spogliatoio è stato dato al neo arrivato Taurean Prince, relegandolo a un posto insieme ai giovani che siedono sul fondo della panchina.