Il vulcanico padre di LaMelo Ball ha rivelato che al figlio non piace uscire dalla panchina per gli Charlotte Hornets: "Non è felice ma non lo mostra. È sempre partito titolare per tutta la sua vita, i miei figli non sono dei giocatori di ruolo ma delle superstar!". E non si è fatto mancare una bordata nei confronti di coach James Borrego

LaMelo Ball è stato una delle attrazioni del primo mese di regular season, giocando diverse partite di ottimo livello per gli Charlotte Hornets e rivelandosi come uno dei candidati principali per il premio di Rookie dell’Anno. Il più piccolo dei fratelli Ball però è sempre uscito dalla panchina alle spalle di Devonte’ Graham e Terry Rozier pur giocando più di 24 minuti a partita. Le sue medie da 11.5 punti, 6.4 rimbalzi e 6 assist sono tutt’altro che malvagie per un giocatore alla prima esperienza in NBA, nonostante le percentuali (40% dal campo, 32% da tre e 69% ai liberi) lascino un po’ a desiderare. Eppure il suo inizio non può certamente essere considerato deludente, tranne che per una persona: il vulcanico papà LaVar. “Non è contento di uscire dalla panchina, ma non è uno che lo mostra” ha detto il padre della famiglia Ball in un’intervista con TMZ Sports. “Se ti alleno per essere il migliore e sei partito titolare per tutta la tua vita… C’è una cosa che [gli allenatori] non capiscono: i miei figli non sono dei giocatori di ruolo! Sono superstar! Devono essere liberi di fare quello che fanno!”.